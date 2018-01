P. Diddy, le rappeur reconverti dans la mode avec sa ligne de vêtements Sean John, a proposé un contrat d'un million de dollars au petit garçon de la pub H&M, victime d'une publicité jugée raciste, a rapporté le journal Metro.

Pour rappel, la marque, qui a lancé sur son site une nouvelle collection d'habits destinés aux enfants, a publié un cliché montrant un petit garçon noir portant un sweat à l'imprimé «The coolest monkey in the jungle». Autrement dit, «Le singe le plus cool de la jungle».

Vivement critiquée, la marque suédoise a immédiatement retiré la photo et a présenté ses excuses «à quiconque ait pu être offensé».

On ignore pour l'heure, si le garçonnet a accepté ce contrat mirobolant.

Par ailleurs, le rappeur a publié un cliché sur Twitter montrant le slogan controversé retouché en «Roi le plus cool du monde». Indéniablement, P. Diddy a le sens du business.

Put some respect on it!! When you look at us make sure you see royalty and super natural God sent glory!! Anything else is disrespectful. pic.twitter.com/QVaxgngwh1