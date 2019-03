Pamela Anderson semble avoir une dent contre les émissions de téléréalité. L'actrice et mannequin a exprimé ses sentiments sur ces programmes dans une série de tweets dimanche. «Est-ce que j'ai aimé être dans une émission de téléréalité? S'il vous plaît, finissez-en avec les émissions de téléréalité et les stars de la téléréalité... Même la France en est polluée. C'est une épidémie de laideur, de compétitions superficielles, ça manque de classe et ça exploite les artistes», a-t-elle posté sur Twitter.

La star de 51 ans a pourtant participé à de nombreuses émissions de ce type : «Big Brother» en 2008 en Australie, «Dancing With the Stars» en 2010, «Big Brother» en Grande-Bretagne en 2011, «Dancing On Ice» en 2013 et «Danse avec les stars» en France, l'année dernière.

38 personnes se sont suicidées

Cependant, ce serait le récent suicide de Mike Thalassitis, un ancien candidat de la série britannique «Love Island», qui a poussé la star d'«Alerte à Malibu» à s'exprimer. Un article du tabloïd «Sun on Sunday» sur les décès des stars de téléréalité dans le monde depuis 1986 a révélé que 38 personnes s'étaient suicidées après être devenues célèbres dans une émission.

Pamela Anderson a poursuivi sa tirade sur Twitter en avouant qu'elle se «pardonnait» d'avoir participé à des émissions de ce type uniquement parce qu'elle faisant don de ses gains à des associations caritatives. «Vous êtes habituellement poussé à faire de la télé par des agents qui se disputent des commissions. Vous vous retrouvez sans grande joie ni argent, vous vous sentez utilisé, sale et sans aucun sentiment d'accomplissement, a-t-elle commenté. Sauf si, bien sûr, vous essayez de trouver un sens ou une rédemption en faisant un don à des associations. C'est comme ça que je me suis pardonnée.» (Le Matin)