Pamela Anderson a admis qu’il lui arrivait encore de revêtir son iconique monokini rouge pour en mettre plein la vue à ses conquêtes. «Je saute sous la douche avec le maillot de bain, puis après je leur saute dessus, peu importe où ils sont dans la maison, toute trempée», a-t-elle confié au New York Times.

Si le temps où Pamela Anderson incarnait la maître-nageuse C.J. Parker dans «Alerte à Malibu» est un peu loin, elle a récemment fait une apparition dans le spin-off qui a rassemblé Dwayne Johnson, Zac Efron, et Priyanka Chopra.

Un petit maillot

Et l’actrice insiste sur le fait que l’attrait pour son fameux maillot de bain a tout à voir avec sa taille. «Des gens apportent mon maillot de bain pour que je leur signe des autographes, et ce sont de grands maillots, a-t-elle continué. Je leur dis: Ecoute, mon maillot de bain est petit. Seulement il s’étire et épouse la forme de ton corps.»