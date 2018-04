Paris Hilton est l'une des personnalités participant au documentaire de Bert Marcus, «The American Meme», qui met en lumière plusieurs stars des réseaux sociaux. Dans le film, l'héritière de l'empire hôtelier se confie notamment sur son succès grâce à l'émission de sa téléréalité «The Simple Life». Mais elle y aborde aussi la sextape qu'elle a faite avec son ex-compagnon, Rick Salomon. Un sujet qui reste délicat.

«C'était comme si j'avais été violée, déclare-t-elle. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme et on a parlé de moi de manière vraiment cruelle et méchante. Je voulais littéralement mourir à plusieurs moments. Je me disais: "Je ne veux tout simplement pas vivre." J'avais le sentiment qu'on m'avait tout pris, je ne voulais pas être connue comme ça.»

Après la projection du documentaire au Festival du film de Tribeca, la star américaine a expliqué qu'elle avait souhaité participer au documentaire de Bert Marcus pour montrer aux gens qu'elle était différente du «personnage» qu'elle s'était créé lorsqu'elle a commencé sa carrière en 2003. «La téléréalité n'existait pas à l'époque, donc c'était très nouveau. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc j'ai créé ce personnage qui était essentiellement ce que, à mon avis, le public voulait: «Oh, elle est riche, donc ça doit être une fille gâtée écervelée.» En fait, j'ai fait ce que les producteurs me disaient de faire.»

Cependant, elle révèle également un côté plus vulnérable dans le documentaire. «Quand Bert m'a parlé de ce film, je lui ai vraiment fait confiance et j'étais très vulnérable à propos de choses dont je n'avais jamais parlé auparavant. Je voulais simplement montrer la vraie moi, parce que je ne pense pas l'avoir déjà fait.» (Le Matin)