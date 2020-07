Pour les besoins d'un documentaire réalisé par son compagnon Gabriel Glenn, Paris Jackson a décidé de se dévoiler comme jamais. Le show s'appelle «Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn» et est disponible sur Facebook. On la voit notamment en train d'enregistrer un album avec son chéri et se confier sur des sujets plus intimes.

Il faut dire que l'artiste, qui est née sous les feux des projecteurs, a passé son enfance à vivre cachées des paparazzi et à seulement 11 ans, elle a perdu son père, Michael Jackson. Soutenue par sa famille, la jeune femme a tenté, tant bien que mal, de se construire et a fini par tomber dans la dépression.

«La nourriture est devenue une addiction»

Aujourd'hui, il semblerait qu'elle ait trouvé dans la musique un véritable échappatoire. En tout cas, Paris Jackson ne rechigne plus à parler de ses troubles qu'elle espère comme faisant partie du passé. Car après la mort de son célèbre papa, la jeune femme a trouvé refuge dans la nourriture. Une source de joie qui est vite devenue un calvaire... «La nourriture est devenue une addiction, et quand un cousin m’a traitée de grosse, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et je suis tombée dans l’automutilation.»

Pour justifier ces gestes, Paris Jackson explique qu'elle cherchait tout simplement à ne pas perdre le contrôle de son être. «Il y a beaucoup de choses qui provoquent une libération de dopamine. L'automutilation et les tatouages en sont des exemples. J'ai donc pu détourner la douleur émotionnelle en la transformant en douleur physique. C'était une forme de contrôle dont j'avais énormément besoin.»

LeMatin.ch