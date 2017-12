Paris Jackson et Cara Delevingne, que l’on dit de plus en plus proches depuis les MTV Movie Awards en mai dernier, ont passé le lendemain de Noël ensemble. Un bon moment qu'elles ont immortalisé et partagé sur les réseaux sociaux.

Le cliché en question les montre devant un arbre de Noël tenant chacune une colombe dans la main. Paris a accompagné le cliché des paroles de la chanson «Christmas Star» de John Williams: «Les étoiles de minuit, voguent dans le ciel en silence. Entendant tout ce qu’elles voient, m’entendent-elles? Etoile de Noël, tu regardes le monde si sagement; à la fin de mon voyage, seras-tu ma vraie amie?»

Selon le «Sun», le duo aurait profité des fêtes de Noël pour parcourir l’Europe. Paris aurait ainsi rendu visite à Cara en Italie et en République Tchèque où cette dernière tourne actuellement la série «Carnival Row».

La top et actrice britannique aurait même invité l'Américaine à sa grande fête de Noël organisée à Londres début décembre en partenariat avec Burberry et Bash. «Les deux ont ensuite pris la direction de Venise puis de Prague avant de partir à la découverte des marchés de Noël», a déclaré une source bien informée au Daily Mail.

Et de préciser: «Ce n’est que le début et Cara n’a pas vraiment le temps pour entamer une relation parce qu’elle est très occupée avec ses tournages, mais elles ne peuvent pas nier qu’ils y a une étincelle entre elles.»

(Le Matin)