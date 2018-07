Paris Jackson vit dans l'angoisse depuis plusieurs semaines. En juin dernier, un certain Nicholas Lewis Stevens l'a attendue devant le studio d'enregistrement où elle travaillait, selon TMZ. Croisant la fille du roi de la pop à sa sortie de l'immeuble, il a eu un bref échange avec elle en lui disant qu'il avait tenté de l'apercevoir à plusieurs reprises, patientant même une fois pendant 15 heures!

Cependant, plus tard dans la journée, un ami de l'Américaine de 20 ans a demandé à ce fan pourquoi il était là. Ce à quoi l'homme lui a répondu sur un ton glacial: «Qu'est-ce que tu crois putain? Je traque votre salope!» Aussitôt alertée, la police est rapidement arrivée sur les lieux. Le déséquilibré a alors déclaré: «A minuit, tout sera terminé. Et dans cette fin, il y a elle et un fusil de chasse.»

Paris, qui avait déjà reçu des tweets de cet individu lui disant qu'ils étaient des âmes sœurs, a déposé plainte contre lui. Celui-ci a reçu l'ordre de la justice de ne plus s'approcher de la jeune femme à moins de 100 mètres et de cesser tout contact avec elle. Il passera devant un tribunal durant le mois de juillet. (Le Matin)