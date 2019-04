Paris Jackson est remontée sur scène avec son petit ami pour la première fois depuis son hospitalisation supposée. En milieu de mois dernier, plusieurs publications avaient annoncé que la chanteuse de 20 ans venait d'être admise aux urgences après une tentative de suicide. La jeune femme avait démenti immédiatement et s'était empressée de sortir en compagnie de son petit ami, Gabriel Glenn, pour montrer que tout allait bien.

Ce samedi 30 mars, la jeune fille est allée encore plus loin en se produisant au Mint Club de Los Angeles aux côtés de son compagnon. Sa mère, Debbie Rowe, son frère, Prince Jackson, et son parrain, Macaulay Culkin étaient tous dans le public pour assister au concert. Après sa performance, Paris Jackson a partagé plusieurs photos sur Instagram où on peut la voir enlacer sa maman, dont elle est restée éloignée pendant très longtemps, avant de la retrouver en 2013.

Il s'agissait du premier concert de Paris Jackson depuis la diffusion du documentaire Leaving Neverland, qui détaille les accusations de pédophilie à l'encontre de son père, Michael Jackson. (Le Matin)