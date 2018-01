L'émission «The Voice» est sur le point de revenir, samedi 27 janvier sur TF1, et les coachs ont déjà entamé la promotion. Pascal Obispo, nouveau dans l'aventure du télé-crochet, s'est confié à Gala sur une anecdote concernant Florent Pagny, également juré dans l'émission. Au début des années 2000, Pagny avait des ennuis avec le fisc français. Un jour, des huissiers ont débarqué chez le chanteur et ont saisi ses meubles, avant de les vendre aux enchères.

Heureusement, il a pu compter sur l'aide de son ami. «La mère de Florent me télé­phone pour me dire que des scel­lés ont été appo­sés sur leur maison», s'est souvenu Pascal Obispo. «Florent rappelle ensuite, je savais ce qu'il allait me dire... Je lui rachète, et je lui fais un gros chèque de... beaucoup. J'en suis très fier.»

Peu après, Obispo a appelé le parolier Lionel Florence pour lui expliquer ce qui s'était passé. À deux, ils ont écrit et composé le titre «Ma liberté de penser», sorti en 2003. Un véritable tube!

