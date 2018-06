Il disait avoir signé une clause de contrat avec France 2 qui lui interdisait de critiquer la chaîne. Mais visiblement ça n'empêche pas Patrick Sébastien de dire tout le mal qu'il pense des actuels dirigeants du groupe public.

Dans une interview accordée au Parisien, l'animateur fait part de sa mauvaise humeur, après avoir appris qu'il n'y aura que trois numéros du «Plus grand cabaret du monde» et quatre des «Années bonheur» la saison prochaine: «Je ne critique pas ce choix, mais la direction ne me fait plus confiance. Je suis déçu. Parce qu'on mérite mieux.»

Et d'ajouter: «Je n'en demandais pas 25. J'en voulais juste deux de plus. Avant, il y en avait une par mois. J'ai un sentiment d'injustice. C'est pareil pour Michel Drucker. Je sais à quel point il en souffre. (...) Qu'on ne nous dise pas 'Tu n'es rien, tu n'existes pas'. Ce mépris-là, il est terrible.»

Patrick Sébastien en profite pour égratigner Nagui et Laurent Ruquier, au passage: «Nagui peut se permettre de faire des prime times à 5% parce qu'il tient l'access. Moi, si j'en fais une à 5%, c'est fini, je suis dehors. Ruquier le samedi soir fait 8% et il va en continuer à en avoir plein. (...) On m'a enlevé des soirées pour mettre ces gens-là. Il y a clairement deux poids deux mesures.»

«Il y a des gens qui n'attendent qu'un prétexte pour me faire virer. Comme pour Tex. En revanche, Nagui peut faire des blagues de cul tous les midis sans qu'on ne lui dise rien», lâche également Sébastien chez nos confrères du Parisien, visiblement remonté comme une pendule.

(Le Matin)