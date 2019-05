«C'était la dernière officielle. Je ne voulais absolument pas faire une soirée d'adieux parce que je déteste les quais de gare. Je voulais juste vous dire merci. Je voulais vous dire aussi qu'avec tous les numéros vus ce soir et tous ceux qui restent encore, d'accord, on s'en va, mais je vous promets que je vais me battre pour qu'on revienne!»

C'est sur cette note plutôt positive et combative que Patrick Sébastien a terminé l'ultime numéro du «Plus grand cabaret du monde», samedi soir sur France 2. L'animateur n'a jamais caché qu'il comptait bien revenir quand l'actuelle direction de la chaîne sera partie.

Pour ce dernier «Cabaret», Sébastien était entouré d'animateurs, dont Faustine Bollaert, Bruno Guillon, Marie-Ange Nardi et Nelson Monfort.

2,8 millions de Français devant leur poste

Lancé en 1998, «Le plus grand cabaret du monde» a longtemps enregistré de fortes audiences. Ces derniers mois, ces dernières s'étaient un peu tassées mais restaient très en-dessus des scores enregistrés par les autres prime-times de France 2. Hier soir, ce sont ainsi 2,8 millions de téléspectateurs français qui ont répondu présents.

Raison pour laquelle Patrick Sébastien s'est toujours dit étonné d'être viré de la chaîne par l'actuelle présidente Delphine Ernotte.

Après avoir pris congé de son public, Patrick Sébastien a, comme de coutume, chanté une ritournelle dont les paroles ont été adaptées pour l'occasion: «Une dernière danse, un dernier numéro et des sourires au milieu des «Bravo». On espère qu'on vous a rendus heureux. On a fait de notre mieux (...) C'était magique, magnifique (...) Et vive la vie, et vive la fête (...) Merci!» (Le Matin)