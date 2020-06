Cause

Pour son anniversaire, Paul McCartney a demandé à tous ses fans de visionner une vidéo de l'organisation PETA à laquelle il a participé il y a dix ans. Le rockeur fêtera ses 78 ans le 18 juin prochain, mais il a décidé de commencer les célébrations une semaine en avance.

«Ce que j'ai toujours voulu pour mon anniversaire, c'est la paix sur Terre, y compris pour les animaux, a écrit l'ancienne star des Beatles dans un post sur le blog de l'organisation de défense animale. C'est pourquoi cette année, j'encourage les fans à regarder une vidéo que j'ai présentée pour PETA, intitulée «Glass Walls» (ou Murs de verre en français). Nous l'avons appelée ainsi parce que si les abattoirs avaient des murs en verre, qui voudrait manger de la viande?»

Dans le film, qui a déjà été vu par plus de 20 millions de personnes, on peut notamment voir des images de poulets et de dindes confinés par milliers dans des abris sales ainsi que des porcs encore en vie alors qu'ils se font égorger.

«À l'ère de la COVID-19, la vidéo rappelle également que lorsque les animaux sont rassemblés dans des conditions sales, la maladie se répand. Que vous vous inquiétiez des maladies qui proviennent des abattoirs, des animaux qui souffrent terriblement et inutilement, ou de l'impact catastrophique de l'industrie de la viande sur notre environnement, regardez cette courte vidéo et partagez-la avec vos amis», a ajouté Paul McCartney.

