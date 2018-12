Voilà qui va apporter du baume au cœur à Michael Weatherly, dans la tourmente depuis que le New York Times a révélé, le 13 décembre, que l'actrice Eliza Dushku avait reçu près de 10 millions de dollars de dédommagement de CBS après avoir été harcelée sexuellement par le héros de «Bull».

Pauley Perrette et Sasha Alexander, deux de ses anciennes partenaires dans la série «NCIS», lui ont apporté leur soutien. «Cet homme, je l'aime, je le respecte, je lui fais confiance et je le CONNAIS, a posté sur Twitter la première, interprète de l'inoubliable Abby. DEUX décennies d'amitié et de respect. C'est le meilleur. Je t'aime, Michael Weatherly. Pour toujours et à jamais.» En mai 2018, Pauley Perrette avait elle-même révélé avoir été agressée physiquement sur le tournage de «NCIS», qu'elle a finalement quitté en octobre 2017.

This man... I love, respect, trust, and I KNOW. TWO decades of friendship and respect. The best. I love you @M_Weatherly Always and forever. pic.twitter.com/654ATa83w4 — Pauley Perrette (@PauleyP) 15 décembre 2018

Sasha Alexander, qui a joué l'agent Caitlin Todd dans les saisons 1 à 3 de «NCIS», a également publié un message en faveur de son ex-collègue: «J'ai été au turbin avec mon ami Michael Weatherly. Toujours des rires, un véritable ami et un cœur gros comme ça.»

I have been in trenches w/ my friend ?@M_Weatherly?. Always laughs, true friend & ?? as big as they come. pic.twitter.com/kiJz4ACyJA — Sasha Alexander (@sashaalexander) 15 décembre 2018

Selon l'actrice Eliza Dushku, qui avait rejoint la série «Bull »pour trois épisodes en mars 2017, Michael Weatherly aurait fait des commentaires inappropriés sur son apparence, suggérant un plan à trois avec un autre membre du casting et faisant une blague portant sur un viol devant d'autres membres de la distribution et de l'équipe de tournage. Quand elle s'en était plainte à la production, son rôle dans la série avait été supprimé.

Michael Weatherly s'est excusé pour ses propos «pas drôles et inappropriés». (Le Matin)