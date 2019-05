Pete Doherty a été hospitalisé après avoir été piqué par un hérisson. Il a dû annuler une apparition radiophonique ce lundi 29 avril, le présentateur Nihal Arthanayake expliquant que le rockeur avait été blessé alors qu'il essayait d'empêcher son chien d'attaquer le petit animal sauvage.

Des sources proches de la star ont confié à «WENN» qu'il avait été admis à l'hôpital à la suite de l'incident, mais qu'il était sorti sans encombre peu de temps après. On a pu le voir faire la fête un peu plus tard à Shoreditch, dans l'est de Londres.

Un chien difficile

«Nous avons Kiefer Sutherland qui va nous rejoindre. Il remplace Pete Doherty, qui a tenté de sauver un hérisson de la gueule de son chien. Une épine venant de l'animal s'est logée dans sa main, et la blessure s'est infectée. Il est à l'hôpital pour qu'on lui enlève l'épine», a expliqué l'animateur radio.

Le chien de Pete Doherty a déjà causé des problèmes à son maître, notamment avec le voisinage, à cause de son agressivité. La rockstar devait faire la promotion de son nouvel album avec son autre groupe, Peter Doherty and the Puta Madres. (Le Matin)