Jean Imbert et le rappeur Pharrell Williams se sont associés pour ouvrir un nouveau restaurant dans le sud de la France. L'interprète de «Happy» et le gagnant de «Top Chef», qui ont déjà travaillé ensemble pour créer la carte du Swan, à Miami en Floride, vont lancer leur nouveau lieu à Saint-Tropez.

«Je suis excité de vous annoncer la création de ToSHARE, un café-restaurant qui est une collab entre moi et Jean Imbert, qui ouvre ce soir à Saint-Tropez en France», a annoncé la star sur Twitter jeudi 25 juin.

Excited to announce that ToSHARE, a café/restaurant collab by me and @jeanimbert, is opening tonight in St-Tropez, France ????????https://t.co/e0yRplNPzv pic.twitter.com/lcIIjKWrlM