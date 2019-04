Cyril Hanouna et C8 ont été condamnés vendredi, dans l'affaire des photos dénudées de Karine Ferri diffusées dans «Touche pas à mon poste».

En pleine guerre avec TF1 (chaîne pour laquelle l'animatrice travaille), le présentateur de C8 avait diffusé à l'antenne, le 31 octobre dernier, des clichés de Karine Ferri réalisées quand elle avait 18 ans. Or, depuis 2004, ces images sont interdits de diffusion, par décision de justice.

Karine Ferri avait dénoncé une «campagne de dénigrement» de la part de Hanouna et de «harcèlement moral». Raisons pour lesquelles elle portait l'affaire devant les tribunaux «pour violation de son droit à l’image et réparation du préjudice extrêmement violent qu’elle a subi», selon son avocate.

Jeudi, le tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance de référé, a tranché. Il a reconnu une atteinte au droit à l’image et a condamné Cyril Hanouna et C8 à verser 12 000 euros de dommages et intérêts à l’animatrice pour préjudice moral.