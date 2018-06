C'est fois, c'est officiel! Alors que les médais du monde entier avaient parlé d'une grossesse de Pippa Middleton dès le mois d'avril, la Britannique de 34 ans a attendu le 8 juin 2018 pour confirmer l'heureuse nouvelle dans une chronique parue dans le magazine «Waitrose».

Mariée depuis le 20 mai 2017 à James Matthews, la soeur de Kate a expliqué qu'elle s'était posé beaucoup de questions quand elle avait appris qu'elle attendait un enfant, notamment sur les activités physiques qu'elle avait le droit de pratiquer. «Je voulais savoir des trucs comme: est-ce que j'allais me fatiguer en jouant au tennis? Toutes les nages sont-elles sûres? Puis-je faire du yoga si j'évite certaines positions? Puis-je encore travailler mes abdos?», a écrit Pippa.

Afin d'avoir une grossesse saine et pouvoir perdre ses kilos plus rapidement après l'accouchement, la brune a choisi de continuer à faire du sport. La seule chose à laquelle elle a renoncé est la course à pied. «J'aimais l'idée de faire une pause pour mon bébé et moi», a-t-elle confié.

Contrairement à sa soeur aînée qui a souffert d'hyperemesis gravidarum, une forme sévère de nausées matinales qui a nécessité une hospitalisation de la duchesse, Pippa a vécu les trois premiers mois de sa grossesse sans être malade, a-t-elle assuré. (Le Matin)