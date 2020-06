Elon Musk a affirmé n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec Amber Heard et Cara Delevingne en même temps.

Cette rumeur est apparue dans le cadre de l'affaire de diffamation déposée contre Amber Heard par son ex-mari Johnny Depp, et des sources du «Daily Mail» affirment que les avocats de la star de «Pirates des Caraïbes» veulent interroger Cara Delevingne à propos de ces affirmations. Le rapport à trois aurait commencé dans le penthouse de Johnny Depp situé dans le centre de Los Angeles en 2016.

«Jamais été intimes»

L'équipe juridique de Johnny Depp aurait obtenu l'image d'une femme « ressemblant fortement à Cara Delevingne montant dans l'ascenseur privé menant au penthouse de l'acteur ». Mais dans une nouvelle déclaration, le milliardaire a affirmé que lui et la mannequin n'étaient qu'«amis », ajoutant qu'ils n'ont «jamais été intimes». «Elle confirmerait cela, a-t-il assuré. De plus, je souhaite confirmer à nouveau qu'Amber et moi avons seulement commencé à sortir ensemble environ un mois après le dépôt de sa demande de divorce. Je ne pense pas m'être trouvé à proximité d'Amber pendant leur mariage!»

«En ce qui concerne ce procès (en diffamation), je recommanderais à toutes les personnes impliquées d'enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose, a-t-il ajouté. La vie est trop courte pour autant de négativité.»

L'obliger à témoigner

L'avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, a quant à lui remis en question la chronologie de la romance d'Elon Musk avec la star d'«Aquaman». «Malgré ses déclarations publiques répétées du contraire, des témoins ont déclaré qu'Elon Musk restait jusque très tard dans la nuit au penthouse de Johnny Depp avec Amber Heard dès un mois après que Mme Heard a épousé M. Depp.»

Il a également révélé qu'il essayait d'obliger Elon Musk à témoigner sur les accusations de violences conjugales portées par l'actrice contre Johnny Depp en mai 2016.

Johnny Depp a toujours maintenu son innocence. Il poursuit son ex-femme en diffamation depuis l'année dernière après qu'elle l'a décrit comme une «personnalité publique représentant la violence domestique» dans un article pour le «Washington Post».

Cover Media