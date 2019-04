Jeudi soir dernier, lors du 9e anniversaire de «Touche pas à mon poste!», une nouvelle est relativement passée inaperçue pour les téléspectateurs. Mais pas pour les employés de Canal+.

En direct, le patron de C8, Franck Appietto, a annoncé le prochain déménagement de l'équipe de Cyril Hanouna, en juin prochain, dans les locaux de Canal+. Car jusqu'ici, le roitelet de la Huit et ses disciples avaient leurs bureaux, un peu entassés il est vrai, dans un immeuble situé à quelques centaines de mètres de là.

«Autoritaire et cinglant»

Sauf que cette annonce a réfrigéré les employés de Canal, à l'idée de devoir accueillir le seigneur Hanouna: «Je n’en ai pas dormi de la nuit», explique une employée du groupe, qui redoute de cohabiter avec «Baba». «Plus ça va et plus Hanouna est gonflé d’arrogance, confie un représentant du personnel. Le public voit son côté sympathique, mais en coulisses, il est autoritaire et cinglant. Le succès lui est monté à la tête et nous, ça va nous retomber dessus.»

«Il va devenir encore plus le patron de C8 et tout décider. C’était son rêve», se lamente un autre producteur du groupe Canal+. Bref, entre les coups de gueule de Baba et sa propension «à prendre de la place», les collaborateurs de Canal craignent le pire. «Chez nous, l’ambiance est géniale», assure pourtant le maître de «TPMP». On verra cela en juin prochain.

(Le Matin)