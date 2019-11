Daisy Ridley est passée par toutes les émotions lors du tournage de «Star Wars: L'Ascension de Skywalker». L'actrice de 27 ans a repris son rôle de Rey dans le troisième et dernier volet de la saga, aux côtés d’Adam Driver, John Boyega et Oscar Isaac.

Elle est revenue sur ce qu'elle a vécu pendant le tournage de ce film très attendu et a avoué qu'elle avait été en mesure d'exploiter davantage ses talents d'actrice en travaillant avec le réalisateur J.J. Abrams. «Le troisième pour moi a été le meilleur, a-t-elle déclaré au magazine «Marie Claire». C’est un grand film pour tout le monde. Je suis passée par toutes les émotions: je fronçais les sourcils, je souriais, c'était un éventail d'émotions très large, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai passé un si bon moment, parce que j'ai dû faire tellement de choses, genre, physiquement, émotionnellement, et j'ai travaillé avec tant de gens.»

Daisy Ridley a ensuite révélé qu'elle avait compté sur ses sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane pour venir à bout d'une scène de combat exténuante face à Adam Driver, qui interprète Kylo Ren, se faisant arroser par des canons à eau dans le froid glacial du Royaume-Uni.

Elle a également été soulagée que les sabres laser de ce dernier opus soient beaucoup plus légers que ceux des deux films précédents. «S'ils avaient été plus lourds, je ne pense pas qu'on aurait pu le faire, a-t-elle expliqué. C’est vraiment épique.»

«Star Wars: L'Ascension de Skywalker» sortira le 18 décembre prochain.

Cover Media