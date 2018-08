Le président américain s'est rendu ce week-end à Colombus, dans l'Ohio, au souper d'État du parti républicain où était notamment organisée une levée de fond. Face a une foule parfois divisée, Donald Trump a évoqué une myriade de sujets aussi divers que variés, allant du prix du soja à l'immigration, en passant par la lutte contre les gangs.

Et il en a également profité pour encenser ses nouveaux amis, Kim Kardashian et Kanye West. «Nous allons très bien, on avance bien et Kanye West m'aime bien», a-t-il déclaré. «Il a un réel pouvoir. [...] Et il a une bonne femme, aussi, Kim. Je vous le dis, elle est vraiment géniale».

Kim Kardashian s'était entretenue avec le président américain pour faire libérer une détenue emprisonnée depuis longtemps, Alice Marie Johnson. Commentant l'engagement politique de Kim K, le président américain a expliqué: «Elle a fait quelque chose de bien. Cette personne était en prison pour quelque chose de très étrange. Elle y est restée 22 ans, et il lui restait encore 24 ans. Elle avait 62 ou 63 ans, alors je l'ai graciée. Et elle est sortie de prison après tout ce temps, et elle a embrassé sa famille d'une telle façon, et ils s'aimaient tant», a raconté le président.