C'est très élégante que Meghan Markle, 36 ans, a effectué sa première sortie en tant que duchesse de Sussex mardi 22 mai 2018, trois jours après son mariage avec le prince Harry. L'ancienne actrice de «Suits» participait aux côtés de son époux à la garden-party organisée à Buckingham, sous un soleil radieux, dans le cadre des festivités pour les 70 ans du prince Charles (qui est en réalité né le 14 novembre 1948).

Pour la première fois depuis qu'elle sort avec Harry, Meghan a été présentée avec le titre d'Altesse royale aux 6000 invités, pour la plupart membres d'organisations caritatives patronnées par Charles. Meghan Markle a aussi vu pour la première fois les personnes qui lui étaient présentées, obligées de lui témoigner leur respect avec une petite révérence.

A number of guests from the Police, Fire and Ambulance, Mountain Rescue and RNLI were also invited for celebrations in Buckingham Palace's gardens today. #princeandpatron pic.twitter.com/mwFlUrgyGl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 mai 2018

Des membres des services d'urgence de Manchester faisaient également partie des convives, un an jour pour jour après l'attentat-suicide perpétré dans cette ville, à la sortie du concert d'Ariana Grande. Le chef suisse Anton Mosimann, cuisinier chouchou d'Elizabeth II et du prince Charles, avait aussi reçu un bristol pour l'événement.

Meghan semblait très complice avec Charles (qui l'a menée à l'autel samedi 19 mai en l'absence de son père) et Camilla, duchesse de Cornouailles. Le trio n'a pu retenir un fou rire quand Harry a pris la parole sur l'estrade. En cause: le prince s'est débattu avec une abeille qui lui tournait autour, alors qu'il tentait de faire son discours. «Elle m'a eu!» a-t-il plaisanté au micro. Puis s'adressant à Charles: «C'est ta volonté désintéressée d'apporter des changements pour améliorer la vie de ceux qui sont sur la mauvaise voie, pour sauver une partie importante de notre patrimoine naturel ou pour protéger des espèces menacées, qui nous inspire chaque jour, William et moi.» Alors que son frère William et Catherine Middleton étaient absents, Harry a ajouté: «Tu nous avais demandé de ne pas faire tourner cette journée autour de toi, Pa. Excuse-moi, mais je ne t'ai pas écouté. Un peu comme quand j'étais plus jeune. Au lieu de ça, je demande à tous les gens ici de te remercier pour l'incroyable travail que tu as réalisé durant près de 50 ans qui a fait et continuera de faire une énorme différence dans la vie de tant de personnes.»

???? Watch the full video of The Duke of Sussex's speech from today's Prince of Wales' (@ClarenceHouse) 70th Birthday Patronage Celebration at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/C7rBFZuS4c — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 mai 2018

Meghan Markle, qui se consacrera désormais à des tâches caritatives en soutien d'Elizabeth II, portait pour cette occasion une robe Goat à 785 francs et un chapeau signé Philip Treacy, détaille le «Daily Mail». Et contrairement au jour de l'annonce de ses fiançailles, où elle avait été vivement critiquée pour s'être affichée jambes nues, l'Américaine avait opté pour une paire de collants couleur peau comme l'exige son rang.

This was The Duke and Duchess of Sussex’s first engagement as a married couple and Their Royal Highnesses met people representing The Prince's Patronages at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/BdWVyXfWye — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 mai 2018

(Le Matin)