Contrairement à la grande majorité des star d’aujourd’hui, Jennifer Aniston a choisi de ne pas ouvrir de comptes sur des plateformes telles qu'Instagram et Twitter, estimant qu’il est important pour elle de garder sa vie privée à l'abri des regards.

«Je ne vais rien dire de révolutionnaire, mais c'est déjà assez difficile [de se faire juger] quand on est gosse, alors pourquoi s'offrir au jugement des autres?, a-t-elle expliqué à Elle US. La seule chose à laquelle je tiens, c'est de maintenir ce petit cercle sacro-saint qui est le mien. Si je publie quelque chose sur mes chiens ou sur ma tasse de café le matin, pour moi, c’est simplement donner un morceau de plus de quelque chose qui est à moi.»

Sa nature protectrice vis-à-vis de sa vie privée vient en partie du fait que les tabloïds se sont beaucoup attardés sur sa vie alors que Friends touchait à sa fin, et qu'« Internet commençait vraiment à décoller». Cette situation s'est intensifiée lorsqu'elle a annoncé sa séparation de son ex-mari, Brad Pitt, en 2005. Des articles qui selon elle, l'ont décrite «sous un jour qui ne correspondait pas à ce que j'étais» et elle pense que c'est la raison pour laquelle elle a commencé à prendre des rôles dans lesquels elle pouvait s'immerger.

«Je ne voulais pas être de la chair pour tabloïds. Je voulais aussi prouver que je pouvais être autre chose. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai réussi! Non? Écoutez, on est tous humains en fin de compte. Je travaille encore là-dessus. C’est juste mon état de stress post-traumatique […]. Il faut que je me sente prête pour qu’un groupe de personnes prenne des tas de photos de moi.» (Le Matin)