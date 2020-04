Pourquoi Bruce Willis passe son confinement avec son ex Demi Moore et ses enfants aînés pendant que son épouse actuelle Emma Hemming est à Los Angeles avec les deux dernières?

Il a dans un premier temps été avancé que les plus jeunes filles de l'acteur de 65 ans pourraient représenter un risque pour lui et qu'il aurait choisi de s'en éloigner. Mais ce n'est pas le cas, comme l'a révélé Scout LaRue, 28 ans, l'une des filles du couple Willis-Moore.

«Tout s'est emballé et voyager est devenu impossible»

Devant la polémique qui ne cessait d'enfler Scout LaRue a décidé de s'exprimer dans le podcast Dopey: «Ma belle-mère devait venir nous rejoindre avec mes petites sœurs, a-t-elle indiqué. Mais ma sœur cadette… qui ne s'était jamais auparavant frottée à des seringues hypodermiques et qui ne sait pas qu'il faut en rester éloigné en a trouvé une dans un parc, et elle a en fait essayé de l'enfoncer dans sa chaussure et elle s'est piqué le pied.»

Emma Hemming est donc restée à Los Angeles en attendant d'obtenir les résultats des tests pour savoir la suite des événements. «Mon père était arrivé ici depuis un moment et, tout d'un coup, tout s'est emballé et voyager est devenu impossible. Ma belle-mère est restée coincée, obligée de rester à là-bas avec mes petites sœurs.»

