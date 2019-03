En 2020, Lara Fabian sillonnera le monde entier pour la sortie de son nouvel album, «Papillon». Et si la chanteuse de 49 ans compte bien renouer avec son public européen, elle fera également un tour en Russie où elle est adorée.

Le problème, c'est qu'en raison d'un des tubes les plus célèbres de son répertoire, «La différence», une ode à l’homosexualité sortie en 1996, la chanteuse belge y est quasiment devenue persona non grata…

Et si les fans de Lara Fabian en sont particulièrement friands, les autorités russes, elles, le sont un peu moins… Alors que la communauté LGBT est de plus en plus réprimée en Russie, les messages de tolérance de la chanteuse ne sont pas vraiment les bienvenus…

Une amende salée

«Je ne la chante pas en anglais. Je la chante en français. Je l'ai chantée avec les magnifiques couples éphémères d'Olivier Ciappa derrière moi (ndlr: des clichés de couples homosexuels). J'avais des écrans et sur ces écrans je projetais les images. Et puis on a pris une énorme amende», s'est souvenue Lara Fabian dans l'émission «On refait la télé», diffusée sur RTL.

Et les menaces des autorités ne s'arrêtent pas à l'argent, si l'on en croit les dires de Lara Fabian. «On m'a menacée sévèrement. Je sais que le dernier soir, il y avait des gens devant la porte qui attendaient. C'était très très chaud.»

Pourtant elle finit par confier qu'elle ne compte pas renoncer à ce titre qui lui tient tant à cœur. Quitte à risquer très très gros. «Je vais peut-être finir en taule. Ça peut aller jusque là», rigole-t-elle sur les ondes.

(Le Matin)