Melissa McCarthy s'est d'abord fait connaître dans le rôle de Sookie St. James dans la série «Gilmore Girls» et a depuis fait sa marque à Hollywood en obtenant des rôles dans des films tels que «Mes meilleures amies», «Les Flingueuses» et« Spy».

Alors qu'elle est aujourd'hui l'une des stars les plus rentable du cinéma américain, elle a beaucoup lutté pour réaliser son rêve hollywoodien et a révélé qu'elle et son mari, Ben Falcone, avaient pris une décision difficile lorsque des maîtres chanteurs se sont attaqués à eux.

«Des personnes ont exigé une rançon ou ils allaient inventer des histoires et se tourner vers les tabloïds, a-t-elle confié au magazine Glamour. C'est de la pure calmonie disait-on et ils répondaient: "On sait mais ce serait terrible si ça sortait". De guerre lasse Ben a dit : "Ne passons pas les 10 prochaines années devant les tribunaux.»

La pilule a certes eu du mal à passer pour l'actrice: «Je déteste l'idée que nous ayons payé au lieu de nous battre, (...) mais je sais que j'ai sauvé cinq ans de ma vie, et une tonne d'argent, en me dispensant d'aller devant la justice.», poursuit-elle. (Le Matin)