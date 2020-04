A l'âge de 74 ans, Christophe a succombé, à l'hôpital de Brest (F), des suites d'une maladie pulmonaire. Alors que les hommages pleuvent depuis cette disparition tragique, lundi 20 avril 2020, l'ancienne compagne de Christophe, Michèle Torr, a pris la parole dans l'émission «L'Heure des pros». Elle a révélé que le fils qu'elle a eu avec le chanteur, Romain, ne pourra pas assister à son enterrement (dont la tenue est encore à une date inconnue).

«Je voudrais dire, évidemment, que Romain qui a la sclérose en plaques ne se rendra pas aux obsèques de son père, car Romain n'a plus de défenses immunitaires, donc ce n'est vraiment pas le moment de sortir. Et puis de toute façon, il faut respecter ce qu'on nous demande à tous. On sera présent par la pensée et avec le coeur», a-t-elle expliqué.

Elle parle pour éviter les rumeurs

Ainsi, c'est l'état de santé de son fils, aujourd'hui âgé de 52 ans, qui ne lui permettra pas de dire adieu à son père. Si Michèle Torr a pris la liberté de faire cette annonce, c'est sans doute pour anticiper les rumeurs qui auraient pu voir le jour si Romain n'avait pas été aperçu aux obsèques. Pour rappel, Christophe n'a jamais reconnu officiellement le fils qu'il a eu avec la chanteuse.

«Je voudrais rajouter que cette histoire, pour Romain, la reconnaissance du coeur, c'est ce qui est importante», a-t-elle précisé sur CNews avant d'assurer que père et fils s'étaient retrouvés il y a quelques années. «On s'est retrouvés, il y a très peu de temps, il y a un an et demi à peu près. Mais Romain, heureusement avait quand même des rapports avec son père, qui étaient toujours très secrets, donc loin des médias, en Provence, ils ont eu l'occasion de se connaître», a-t-elle conclu.

Christophe est parti en chanson

Par ailleurs, lundi dans l'émission «C à Vous», le journaliste Pierre Lescure a donné des détails sur les derniers moments de Christophe, dont il était un ami depuis ses débuts dans les années 1960. Lorsqu'il est décédé, l'artiste était entouré de ce qu'il aimait plus que tout au monde: sa fille, Lucie, mais aussi la musique. Et celle de Lou Reed et David Bowie en particulier. Alors que les médecins de l'hôpital de Brest, où était traité le chanteur, s'apercevaient que son état déclinait et qu'il allait mourir, ils ont contacté sa fille.

«Elle était en route et, alors qu’elle approchait de Brest, les médecins l’ont appelée en lui disant: «Est-ce que vous voulez qu’on choisisse des morceaux pour accompagner votre père?» Et elle lui a dit: «Oui, je voudrais «Heroes» de David Bowie et «Perfect Day», la chanson de Lou Reed.» C’est avec ces deux chansons que Christophe est parti », a révélé Pierre Lescure.

FDA/Cover Media