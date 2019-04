Chris Pratt et sa fiancée, Katherine Schwarzenegger, ont fait leur première apparition publique en tant que couple à l’avant-première d’«Avengers: Endgame», ce lundi 22 avril. L’acteur a évoqué «la bénédiction» que constituent leurs fiançailles lors de l’événement. «Nous nous sentons bénis. C’est bien d’être là pour l’avant-première d’«Avengers», et plein de bonnes choses m’arrivent. Je compte les bénédictions tous les jours», a expliqué l’acteur, comme le relaye «WENN».

Préparatifs de mariage

Il a aussi évoqué la planification du mariage, expliquant qu’il y est «jusqu’au cou». «C’est profond. Environ 1,50 m. Je suis dedans, je suis dedans, c’est bien, un bon moment», a plaisanté l’acteur.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont annoncé leurs fiançailles le 13 janvier dernier, après une romance passionnée. Selon certaines sources, ils prévoiraient de se marier à l’automne ou à l’hiver prochain. Il s’agira pour l’interprète de Peter Quill de son deuxième mariage, après avoir divorcé d’Anna Faris, la mère de son fils, Jack, dont il a évoqué les goûts en matière d’«Avengers» lors de l’avant-première. «Je suis environ son quatrième préféré. Enfin, maintenant qu’il y en a beaucoup plus, je suis plutôt neuvième. Il adore Spider-Man, c’est un grand fan de Spider-Man. Et il aime Captain America et Black Panther. Il les aime tous», a-t-il expliqué. (Le Matin)