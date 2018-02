Mathilde Seigner a comparu mardi 6 février 2018 au Tribunal de grande instance de Paris suite à son arrestation dans la nuit du 28 au 29 décembre 2017, rapporte Closer. Cette nuit-là, l'actrice de 50 ans avait embouti le portail d'une école à 2 heures du matin, après une soirée arrosée avec des amis au restaurant.

Elle avait passé la nuit en garde à vue avant d'être relâchée en attente de son jugement. Elle a reconnu sa culpabilité et a été condamnée par la cour à 3 mois de prison avec sursis ainsi que d'un retrait de permis de 6 mois, affirme le magazine. Elle avait 2,2 grammes d'alcool dans le sang au moment de son interpellation.

La comédienne avait fait son mea culpa après l'accident dans Gala: «J'ai eu peur. Si je recon­duis un jour, je ne repren­drai plus jamais le volant en ayant picolé. Seize heures de garde à vue, ça calme et ça m'a servi défi­ni­ti­ve­ment de leçon. La jour­née a été très dure. J'aurais pu renver­ser quelqu'un, j'aurais pu me faire mal, je sais que j'ai fait une énorme bêtise.» (Le Matin)