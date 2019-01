Yann Moix aurait sans doute mieux fait de se taire.

L'écrivain, qui était récemment interrogé sur ses relations avec les femmes dans «Marie Claire», expliquait qu'il était «incapable» d'aimer une femme de 50 ans (donc de son âge), avouant qu'il trouvait ça «trop vieux». «Quand j'en aurai 60, j'en serai capable, 50 ans me paraîtra alors jeune», avait-t-il ajouté.

Il avait ensuite détaillé son propos. «Ça ne me viendrait pas à l'idée. [Les femmes de 50 ans] sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout», expliquait-il dans l'entretien.

Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire scandale, suscitant l'indignation d'un grand nombre de personnalités sur Twitter (quinquagénaires ou pas).

L'animatrice Valérie Damidot, pas vraiment connue pour garder sa langue dans sa poche, n'a ainsi pas pu s'empêcher de répondre à l'écrivain avec humour. «Wesh, gros, nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki, la bonne année à toi », a-t-elle twitté.

Wesh,gros,nous les quinquas on a pas non plus envie de ton micro kiki,la bonne année a toi. https://t.co/1hy72MAi1X — Valérie Damidot (@DamidotValerie) 6 janvier 2019

De son côté, la députée LREM Olivia Grégoire a ironisé sur le manque d'élégance de l'écrivain. «Grande classe Yann Moix. Grande grande classe. Mais comme la bêtise et la vulgarité, elles, n’ont pas d’âge... c’est rassurant pour son cas dont je doute, d’ailleurs, que beaucoup de femmes veuille», a-t-elle écrit.

Grande classe Yann Moix.

Grande grande classe.

Mais comme la bêtise et la vulgarité, elles, n’ont pas d’âge... c’est rassurant pour son cas dont je doute, d’ailleurs, que beaucoup de femmes veuille. @MarleneSchiappa? ?@RixainMP? https://t.co/K61ZbosxZa — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) 6 janvier 2019

Quant à l'acteur Mathieu Kassovitz, il s'est contenté d'un tweet aussi simple qu'efficace: «Yann Moix est une merde».

Yann Moix est une merde. https://t.co/0RsFOPUsK6 — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) 6 janvier 2019

L'écrivain est actuellement en pleine tournée promo pour son nouveau roman, «Rompre», sorti le 3 janvier dernier. Pas sûr que ces déclarations lui attirent la sympathie du public. (Le Matin)