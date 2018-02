Le 15 février 2018, Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé officiellement leur séparation, après sept ans de relation, dont deux et demi de mariage. Et qui dit séparation, dit partage. On pouvait donc légitimement se poser la question de savoir si l'actrice pourrait conserver la bague de fiançailles que l'acteur et scénariste lui avait offerte en 2012, et qui avait coûté la bagatelle de 500'000 dollars.

Un avocat spécialisé dans le droit des familles, contacté par le magazine «Closer», l'a assuré: «La bague de fiançailles date d'avant le mariage, elle appartient donc à Jennifer, qu'elle soit mentionnée ou non dans le contrat prénuptial». Jennifer Aniston pourra donc conserver le bijou, orné d'un énorme diamant de huit carats. Pas sûr qu'elle le porte souvent, d'autant qu'elle s'était déclarée «plus trucs indiens».

Pour ce qui est de leurs biens patrimoniaux, l'ex-couple ne semble pas vouloir s'engager dans une bataille juridique. Jennifer devrait rester en possession de la villa luxueuse de Los Angeles, estimée à quelque 26 millions de dollars, qui était à son nom. Et Justin devrait ré-emménager dans son appartement de New York. Chacun à un bout du pays... (Le Matin)