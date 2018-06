Invité mercredi de nos confrères du site Puremedias, Stéphane Rotenberg est revenu sur sa carrière d'animateur tout terrain sur M6. A cette occasion, le présentateur de «Top chef» et de «Pékin Express» a rappelé il était étonné d'ainsi durer, tant il estime que le métier d'animateur est précaire.

Et pour illustrer son propos, Stéphane Rotenberg a raconté une scène à laquelle il a assisté dans un restaurant parisien: «J'ai entendu des patrons de TF1, qui ne sont plus là aujourd'hui, qui discutaient de leur lassitude de Denis Brogniart et Nikos. C'était il y a dix ou quinze ans. Quand on voit aujourd'hui le résultat! Eux sont partis, mais Denis et Nikos sont toujours là. (...) Ca ne tient à pas grand chose. L'important, c'est de le savoir, de ne pas gonfler les chevilles et prendre la grosse tête».

«Comme ça a quinze ans, on peut considérer qu'il y a prescription, observe Stéphane Rotenberg. Ce n'étaient pas les grands, grands chefs. C'étaient des directeurs des programmes, tout ça... Il y en a eu tellement que ça permet de brouiller les pistes.» (Le Matin)