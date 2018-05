Les Miss Earth sont des ambassadrices pour l’environnement et une cause sociale durant leur règne. Première tenante du titre romand, Carolina Frias est aussi, avec ses dauphines, présélectionnée pour la finale du concours suisse qui existe depuis 12 ans. Ce dernier devrait se tenir à Genève cet été, tandis que la finale romande aura lieu en octobre, détaille l’organisateur, Tommaso Longo de Tommaso. Il en profite pour applaudir le travail des quatre Romandes, dont l’engagement, avec la création de leur propre fondation, a dépassé toutes les attentes. (Image: Miss Earth)

Ce samedi 2 juin 2018, au «The Place 2B», au bord du lac, à Lausanne se tient le premier gala caritatif (avec vente aux enchères et défilé de mode durable) de l’association de Carolina, Diana-Kei, Carla et Kyoko, Beauty for a Cause. L’argent récolté servira à financer leur projet contre la déforestation massive en Amazonie. Prix (avec repas, cuisine fusion Pérou- Japon): 150 fr. Réservations: missearth.sr@gmail.com

Décrocher, en septembre 2017, le titre de Miss Earth Suisse romande, un concours où beauté est synonyme d’engagements écologique et social (lire encadré), a changé la vie de Carolina Frias, Lausannoise de 26 ans. Une véritable prise de conscience s’est opérée en celle qui désormais représente, grâce à sa couronne, l’association genevoise Aquaverde pour les peuples indigènes amazoniens. Ses trois dauphines, Carla Degoumois (Miss Air), Kyoko Masuda (Miss Eau) et Diana-Kei Gonzalez (Miss Feu), ont eu le même déclic. Toutes ont surpris le comité par l’engagement dont elles font preuve.

Car, d’abord, Carolina Frias, diplômée en marketing, a décidé de reprendre les rênes de l’élection, en organisant elle-même des bookings pour les lauréates. Et surtout, avec ses dauphines, devenues de vraies amies, elle a aussi créé Beauty For a Cause. «Il s’agit d’une association à but non lucratif. Chacune y a un rôle précis: la trésorerie, la communication, etc. Nous donnons de notre temps pour éveiller les consciences à la protection de l’environnement et monter des projets concrets», nous explique Carolina Frias.

Elles tiendront leur promesse

Le premier projet est déjà en marche: fin août, les quatre Miss partiront au Brésil passer trois semaines, sans aucun confort, au cœur de l’Amazonie, avec le peuple Surui pour replanter 1000 arbres, là où la déforestation massive menace leur existence. C’est la rencontre avec le chef Surui, Almir Narayamoga (juré durant leur élection) et l’énergie qu’il met à défendre le poumon de la planète qui a tant inspiré Carolina, Kyoko, Carla et Diana-Kei. «Mêmes celles d’entre nous qui ont un peu peur des bestioles sont hypermotivées. On a tellement hâte de se rendre utiles là-bas», confie Miss Earth.

Pour financer l’achat de 1000 arbres à 15 francs, les Miss Terre, Air, Eau et Feu organisent ce samedi 2 juin un gala à Lausanne (lire ci-contre). Et si cela ne suffisait pas? «Alors nous paierons nos billets d’avion de notre poche et achèterons autant d’arbres que possible avec l’argent récolté, répond Carolina Frias. Mais pas question de laisser tomber les Surui! Nous leur avons fait une promesse. Nous irons au bout.» Elle rappelle qui a été le premier donateur de Beauty for a Cause: «Lors de notre rencontre il y a peu à Moudon avec d’autres chefs des peuples premiers, nous avons parlé de notre projet. Un chef Kanak nous a donné 100 francs! Nous ne voulions pas accepter car nous savions que c’était trop pour lui. Il a insisté en disant: vous voulez nous aider, alors nous vous aidons en retour», dit-elle encore émue par ce geste. Et plus décidée que jamais à faire de son titre de Miss Terre un titre qui a du sens.

