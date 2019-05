Johnny Depp est casé. Après sa relation avec Vanessa Paradis et le scandaleux mariage avec Amber Heard, l'acteur de 55 ans a retrouvé l'amour. Et cela depuis près d'un an!

Qui est l'heureuse élue? Selon le «Daily Mail», elle s'appelle Polina Glen, une Russe de 23 ans. Née à Saint-Pétersbourg, elle tente de se faire une place aux Etats-Unis dans le milieu de la danse.

Et pour être sûre de se faire repérer, Polina Glen n'a pas hésité à apparaître dans une télé-réalité. En 2013, elle a participé au show «Go-Go Girls», émission dans laquelle on découvrait les coulisses de la vie des go-go dancers. L'émission lui permet alors d'entrer dans la lumière et de devenir professeure dans son ancienne école, la LIPS de Saint-Pétersbourg.

«Elle est vraiment douce et attentionnée»

Ce n'est que quatre ans après son passage à la télévision, qu'elle part s'installer en Amérique. Là-bas, elle se frotte aux plus grands, dansant dans les grandes écoles de Los Angeles, à l'image du Basement of Noho et le Playground.

Toujours d'après le journal britannique, ils se seraient rencontrés lors d'une soirée à Los Angeles. Même si pour l'instant, le couple n'a rien officialisé, un proche de la danseuse russe a confié: «Elle est vraiment douce et attentionnée. Elle est très talentueuse. Elle va à ses cours de chorégraphie puis rentre chez lui. Je pense que personne ne sait qu’elle habite là-bas. Elle est très terre-à-terre et je pense que c’est pour ça qu’il l’aime tant, parce qu’elle ne fait pas partie des gens de Los Angeles, elle ne court pas après l’argent».