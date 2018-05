Ces chiffres vont certainement faire parler, tant certaines sommes sont astronomiques. Notamment les 25 millions que touchera Daniel Craig pour être dans le prochain James Bond ou les 22 millions de l'ex-catcheur Dwayne Johnson pour son prochain film. Reste que «Variety» rappelle que, globalement, les cachets des comédiens ont été revus à la baisse par rapport aux années 1990. Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks ou Jim Carrey demandaient alors un minimum de 20 millions par film ainsi qu'un bonus en fonction de nombre de billets d'entrée vendus au cinéma.

La liste des stars les mieux payées:

Daniel Craig «Bond 25» (2019), 25 milllions de dollars

Dwayne Johnson «Red Notice» (2020) 22 millions

Vin Diesel «Fast and Furious» (2017) 20 millions

Anne Hathaway «Barbie» (2020) 15 millions

Jennifer Lawrence «Red Sparrow» (2018) 15 millions

Seth Rogen «Flarsky» (2019) 15 millions

Tom Cruise «The Mummy» (2017) Entre 11 et 13 millions

Harisson Ford «Indiana Jones 5» (2020) Entre 10 et 12 millions

Sandra Bullock «Les Minions» (2015) 10 millions

Leonardo Dicaprio «Once Upon a Time In Hollywood» (2019) 10 millions

Robert Downey Jr. «Spider-Man: Homecoming» (2017) 10 millions

Kevin Hart «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017) 10 millions

Chris Pratt «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018) 10 millions

Emily Blunt «Jungle Cruise» (2019) Entre 8 et 10 millions

Bryce Dallas Howard «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018) 8 millions

Tom Hardy «Venom» (2018) 7 millions

Ryan Gosling «First Man» (2018) 6,5 millions

Jack Black «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017) 5 millions

Michael B. Jordan «Creed 2» (2018) Entre 3 et 4 millions

Ethan Hawke «The Purge» (2013) 2 millions

