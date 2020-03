Kältewelle in Europa Die Kältewelle überzieht fast ganz Europa. Dutzende Menschen sind bereits erfroren. Selbst in Istanbul kämpfen die Bewohner mit eisigen Temperaturen.

R. Kelly espère que la pandémie du coronavirus va convaincre les juges de le libérer. Le chanteur, qui estime qu'il n'est pas en sécurité derrière les barreaux, a demandé via son avocat à être libéré à l'approche de son procès dans l'Illinois, car il risque de contracter la Covid-19.

«Quelles que soient les mesures sanitaires prises pour le protéger, elles ne seront pas optimales, tant les risques de pandémie interne au MCC, dans la prison de Chicago, sont importants», a indiqué Steven Greenberg à «TMZ».

Distanciation sociale impossible

Dans les documents déposés par l'équipe juridique de la star, R. Kelly insiste sur le fait que la distanciation sociale est impossible en prison et que les produits d'hygiène comme le savon sont seulement accessibles aux détenus qui peuvent se les payer.

La star du R&B doit faire face prochainement à deux procès, à Chicago et à New York, pour crimes sexuels sur mineures, détention de pédopornographie et racket. Il a toujours nié en bloc les accusations.

Cover Media