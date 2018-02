On connaît la cause des messages inquiétants postés en début d'année par Rayane Bensetti. Le comédien l'a annoncé sur Twitter: son père est décédé ce jeudi 8 février 2018. Il était atteint de la maladie de Charcot.

Rayane Bensetti a appris récemment que celui qu'il considérait comme «mon pilier, mon garde du corps, mon exemple, mon conseiller, mon modèle», était atteint de «cette putain de maladie», alors qu'il était lui-même sur le tournage de «Tamara 2». C'était il y a quatre mois, et depuis lors l'acteur est resté aux côtés de son père. Il est aujourd'hui complètement abattu. «Aujourd'hui, tout s'arrête pour moi», a-t-il tweeté dans la douleur. Avant d'ajouter à l'intention de tous ses followers: «Je ne vous lâcherais pas et je continuerais de donner le meilleur de moi-même dans mes films pour vous et pour lui». Followers qui se sont empressés de tweeter des messages de soutien et de sympathie.

Vous savez tout maintenant ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/WW64UfWfOo — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) 9 février 2018

Au début d'année, l'ex-acteur de «Clem» avait posté un message lapidaire:

Je vous remercie vraiment vraiment du fond du coeur pour votre soutien, alors que vous ne savez même pas encore la cause de ma peine irréversible...

Merci

????????????????????????????????????????????????

Je vous expliquerais quand j’aurais la force ... je vous aime fort ?? — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) 2 janvier 2018

(Le Matin)