Le Bal de la Croix-Rouge a été un véritable succès cette année. L'événement a eu lieu, samedi 12 octobre, au Campus HEAD à Genève. La somme record d'un million de francs a été récoltée grâce aux ventes aux enchères live et silencieuses ainsi qu'à la grande tombola.

Ce montant servira à financer des projets d'accompagnement des personnes âgées vulnérables en Arménie et à Genève. L'association explique qu'elle veut aider les personnes à vivre dans la dignité, à améliorer leur accès à des soins médicaux de qualité, et leur assurer une assistance sociale à domicile. «En Arménie, comme dans plusieurs pays d’Asie centrale et d'Europe Orientale, l'émigration de la jeune génération accentue le problème d’isolement des personnes âgées qui se trouvent livrées à elles-mêmes», peut-on lire dans le communiqué. Les recettes viendront également en aide à trois programmes locaux de la Croix-Rouge genevoise.

Plusieurs people ont répondu présent

Parmi les 500 invités, on a pu croiser de nombreux people comme Miss Suisse 2014, Laetitia Guarino, qui a participé pour la quatrième fois à l'événement, ou encore le fils de Charles Aznavour, Nicolas Aznavour, accompagné de sa femme Kristina. Mélanie Freymond a été contactée, pour la deuxième fois, afin d'être la maîtresse de cérémonie aux côté du comédien David Cuñado. Un pari relevé avec élégance!

Bob Sinclar aux platines

La soirée a été ponctuée par de nombreuses surprises comme le défilé du designer Stéphane Rolland et du joailler Boghossian. Les chorales de Veyrier et des Eaux-Vives ont ému les convives, qui se régalaient au même moment d'un repas orchestré par la Cheffe Julia Sedefdjian. Pour terminer, Bob Sinclar a mis le feu à la soirée avec ses tubes, dont le célèbre «Love Generation».

