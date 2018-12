Côté people, l'année 2018 a été placée sous le signe de la famille royale britannique. En effet, la prince Harry a épousé en mai Meghan Markle. Du côté du prince William, la famille s'est agrandie avec la fin de la grossesse de Kate Middleton et la naissance du petit Louis. A tel point que le Palais de Kensington a dévoilé le 29 décembre sa propre rétrospective sur les réseaux sociaux!

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX