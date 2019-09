En janvier dernier, en deux semaines, Renaud perdait son frère Thierry Séchan, se fracturait les deux poignets lors d’une chute, avant de devoir faire le deuil de sa maman, Solange. En juillet, le chanteur assurait avoir repris du poil de la bête et être sobre. Pourtant, comme ses fans ont pu le remarquer lors de son apparition à un tournoi de pétanque, il souffre toujours de tremblements.

«Le seul problème, c’est son traitement»

Dans les colonnes de «Soir Mag», son ami Dave se veut rassurant. C'est l'interprète de «Mistral gagnant» qui a produit le nouvel album du plus français des chanteurs néerlandais, qui sortira le 13 septembre. «Renaud va très bien, et de mieux en mieux. Il n’a pas bu une goutte d’alcool depuis six mois», déclare Dave. Mais alors pourquoi le chanteur de 67 ans semblait affaibli lors de sa dernière apparition publique? «Le seul problème, c’est son traitement qui le fait trembler comme s’il avait la maladie de Parkinson», explique-t-il.

Renaud fera d'ailleurs prochainement son retour dans les bacs, et ça promet, selon Dave. «J’ai entendu son album qui sortira à l’automne, révèle-t-il. Je peux vous dire qu’il va surprendre tout le monde car il est magnifique.»