Renaud souffrait d'alcoolisme, mais aujourd'hui il va mieux. Tel le phénix qu'il est, il se relève et reprend du poil de la bête.

L'année dernière, il avait grandement inquiété ses proches et ses fans. Le chanteur avait renoué avec ses vieux démons, au premier rang desquels l'alcool. Et les derniers mois n'ont pas été beaucoup plus paisibles, puisqu'il a perdu coup sur coup son frère et sa mère. Mais pas question de s'apitoyer sur son sort.

Malheureusement, un problème persiste. Même s'il affirme aujourd'hui être sobre depuis six mois, la mère de son fils, Romane Serda, reste prudente. «Voici» explique que la chanteuse de 46 ans serait plutôt réticente à l’idée de lui laisser la garde de Malone, le petit frère de Lolita Séchan, né le 14 juillet 2006.

Des semaines pour lui répondre

«Quand il lui dit qu’il veut voir Malone, elle met des semaines à lui répondre, elle fait barrage», peut-on lire dans le magazine. Du coup, la star n'a de nouvelles qu'à travers des photos ou des vidéos.

Une situation pénible, pour laquelle il n'en tient pourtant pas rigueur à celle qu’il a rencontrée en 2002. «C'est dur, mais avec ses nombreuses rechutes, il comprend aussi qu’elle ait du mal à lui faire confiance», conclut l'hebdomadaire.