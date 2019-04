Richard Madden a connu des jours de vache maigre avant d'être engagé dans «Game of Thrones». L'acteur écossais a depuis gagné en renommée et en fortune en devenant Robb Stark et en acceptant le rôle de David Budd dans «Bodyguard». Mais il admet qu'il y a une décennie, il vivait sous le seuil de pauvreté.

«J'étais complètement fauché», a-t-il déclaré au magazine «Jackal», avant de précisé qu'il ne gagnait «que 4,70 dollars par jour». «J’ai utilisé mes économies pour payer mon dernier mois de loyer et voilà, c'était tout. Je me suis dit: «Après ça, je n’ai plus d’argent. Je vais devoir retourner chez mes parents.»»

Pourquoi pas dans la peau d'un super-héros?

L'acteur de 32 ans est aussi heureux d'avoir eu la possibilité de jouer dans de grandes productions dernièrement. On le verra notamment fin mai dans la peau du manager et amant d'Elton John, John Reid, dans le biopic «Rocketman».

Et même si pour le moment, tout va bien, il a avoué qu'il serait aussi capable d'accepter un rôle juste pour l'argent. «Nous devons tous manger, et je suis sûr que, à un moment donné, j'accepterai un rôle pour le salaire», a-t-il confié, en précisant qu'il pense surtout aux films mettant en scène des super-héros.

Il a conclu son interview en expliquant qu'il utiliserait cet argent «pour financer un projet personnel». (Le Matin)