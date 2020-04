Ricky Gervais n'a pas envie de prendre la crise sociale liée au coronavirus à la rigolade. La star de la série «After Life» est célèbre pour ses discours cinglants sur la politique et la société ainsi que pour ses talents de comique. Mais depuis le début de la crise sanitaire mondiale, il s'efforce d'être plus positif sur les réseaux sociaux ainsi que dans sa vie quotidienne.

«Je dirais... Je sens en quelque sorte une responsabilité sociale. Je la ressens plus, a-t-il déclaré au magazine britannique «GQ». Genre, je veux faire des trucs. Je tweete plus. Je suis plus positif. Je veux être... Enfin, je ne vais pas, être Vera Lynn (ndlr.: chanteuse de guerre), mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je veux faire quelque chose pour aider, plutôt que de ricaner.»

La star de 59 ans admet qu'il n'était pas trop inquiet du confinement car «il y a toujours le plein d'alcool» chez lui et qu'il «ne voit jamais d'amis de toute façon».

Davantage de podcasts

En plus de travailler sur sa série Netflix «After Life», le comique britannique a fait la une des journaux en janvier lorsqu'il a présenté les Golden Globes et a fait des plaisanteries controversées sur plusieurs célébrités présentes dans l'assemblée. Il a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'animer la cérémonie à nouveau et qu'il n'avait aucune envie de présenter les Oscars, car il ne serait pas autorisé à dire ce qu'il voulait, mais il songe cependant à revenir faire des podcasts.

«C'était amusant, parce que ce qui était génial, c'était que c'était sur Internet, donc je pouvais le faire quand je voulais, les sauvegarder, les sortir, sans restriction, et ça m'a toujours motivé, je pense, de le faire comme je voulais, à ma façon», a-t-il expliqué.

