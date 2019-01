Rihanna, dont le vrai nom est Robyn Rihanna Fenty, a décidé d’employer la manière forte pour empêcher son père, Ronald Fenty, d’utiliser leur nom de famille pour se faire de l’argent sur son dos. Fenty est en effet le nom qu’elle a choisi pour toutes ses productions marchandes hors musique, et son père a lui aussi lancé une société, Fenty Entertainment, avec un associé, Moses Perkins, que la chanteuse traîne aussi au tribunal.

D’après «TMZ», les deux collaborateurs auraient tenté de vendre 15 dates de concert au nom de Rihanna en Amérique latine en décembre 2017, réclamant 15 millions de dollars pour les shows, et ce, sans que la chanteuse ne soit au courant. La star de 30 ans, qui est signée sur le label de Jay-Z, Roc Nation, a également eu vent d’une autre tentative de son père d'utiliser leur nom. Il aurait tenté de déposer leur nom de famille Fenty comme marque pour des magasins d’hôtel. L’opération a échoué.

Son père ne répond pas

Dans sa plainte, Rihanna explique qu’elle a déjà tenté à plusieurs reprises, avec ses avocats, de trouver un arrangement avec son père, sans résultat. Celui-ci n’aurait pas répondu aux sollicitations légales qu’elle lui a envoyées. L’interprète d’«Umbrella» insiste sur le fait qu’elle n’a rien à voir avec Fenty Entertainment, qui a été lancée en 2017, et elle demande au juge une injonction contre son père afin de l’empêcher d’exploiter leur nom de famille à des fins commerciales. «Même si M. Fenty est le père de Rihanna, il n’a pas et n’aura jamais l’autorité pour agir au nom de Rihanna», peut-on lire dans les documents obtenus par «The Blast».

Il fut un temps, pourtant, où Rihanna semblait en meilleurs termes avec son père. Elle avait déclaré au «New York Times» qu’elle voulait le rendre fier en faisant de leur nom de famille une marque mondialement connue. «Je pense que c’est un peu plus subtil quand vous lisez Fenty en japonais, mais quand c’est là en anglais, c’est surréaliste. Ça me fait penser à mon père et je me dis qu’il doit être fier. C’est son nom. Il a grandi avec ce nom. Maintenant c’est le nom d’une marque internationale», avait-elle déclaré lors du lancement de sa ligne Fenty x Puma pendant la Fashion Week de New York en février 2016. (Le Matin)