Rihanna s'est adressé à Donald Trump suite aux deux fusillades qui ont éclaté à El Paso et à Dayton. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a décrit ces deux tragédies comme des «actes de lâcheté» et est revenue sur le tweet du président des Etats-Unis.

«Donald, je pense que tu as mal écrit le mot «terrorisme». Ton pays vient de subir deux attaques terroristes d'affilée, faisant presque 30 morts. Et ça, quelques jours après une autre attaque terroriste en Californie, où un terroriste a pu légalement acheter un fusil d’assaut (AK-47) à Vegas, puis conduire pendant des heures jusqu’à un festival en Californie où il a tué 6 personnes dont un jeune bébé!», a écrit Rihanna, faisant ainsi référence à la fusillade perpétrée dans un festival de gastronomie à Gilroy (Californie) le week-end dernier.

La chanteuse a ensuite critiqué la législation en vigueur sur les armes à feu aux États-Unis, et au projet de mur que Donald Trump souhaite construire à la frontière avec le Mexique: «Imagine un monde où il est plus facile d’obtenir un AK-47 qu'un visa! Imagine un monde où ils construisent un mur pour garder les terroristes en Amérique!!!»

«Mes prières et mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de toutes les victimes du Texas, de la Californie et de l’Ohio! Toutes mes condoléances. Personne ne mérite de mourir comme ça! Personne!», a conclu la star.