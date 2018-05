Robbie Williams va devoir prendre son mal en patience. Alors qu'il prévoyait de faire construire un immense sous-sol dans sa propriété Londonienne, avec salle de gym et piscine, le chanteur britannique de 44 ans va devoir attendre encore un peu. En effet, selon le «Sun», son voisin Jimmy Page, guitariste et fondateur de Led Zeppelin, n'est pas du tout d'accord avec le projet de Robbie. Il a donc demandé aux conseillers du Royal Borough de Kensington et Chelsea d'étudier ce dossier.

La raison de ce refus? Le musicien de 74 ans est très inquiet pour sa demeure. D'après lui, les travaux prévus par son voisin risquent fort d'abîmer sa maison dans laquelle il vit depuis 1972. Pour confirmer ses craintes, Jimmy Page aurait commissionné des architectes et des ingénieurs pour étudier les dégâts potentiels qui pourraient être occasionnés. Les deux artistes sont voisins depuis que l'ex-chanteur des Take That s'est installé dans l'ancienne maison du cinéaste Michael Winner, en 2013.

En 2017, Jimmy Page avait porté plainte pour nuisances sonores à cause des premiers travaux engagés par Robbie Williams. Du coup, ce dernier l'avait accusé de se cacher dans le jardin afin de l'espionner... (Le Matin)