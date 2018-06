Robbie Williams avait gratifié la caméra d’un doigt d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, laissant croire qu’il manifestait sa mauvaise humeur envers ceux qui l’accusaient de trop flirter avec Moscou.

«J'étais sous pression, il ne me restait qu'une minute, et je ne savais pas si j'aurais fini de chanter au bout de 30 secondes. Alors j'ai montré qu'il me restait une minute avec mon doigt...» , s’est justifié jeudi le chanteur sur le plateau de «This Morning» sur ITV. Une version qui n’a guère convaincu. (Le Matin)