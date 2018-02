Robin Thicke est aux anges. Et pour cause: sa compagne, le mannequin April Love Geary, a donné naissance à une petite fille prénommée Mia. Le chanteur américano-canadien de 40 ans a annoncé l'heureux événement à ses fans sur Instagram en publiant une courte vidéo où on le voit à l'hôpital avec son bébé dans les bras. «Le 22 février à 13:33, Mia Love Thicke est née. Merci à Dieu et à April Love», a-t-il écrit en commentaire.

De son côté, April Love a posté une vidéo avec le le fils de Robin, Julian, que le chanteur a eu avec son ex-femme, Paula Patton. On peut voir le garçon de 7 ans en train de lire une petite histoire pour sa petite sœur.

(Le Matin)