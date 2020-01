Mardi 28 janvier, on vous parlait du défi Internet du moment: le #DollyPartonChallenge, du nom de l'icône de la country qui a lancé le phénomène.

Le concept consiste à mettre sur un post Instagram quatre photos de profil différentes: une photo professionnelle pour son compte LinkedIn, une pour ses amis pour Facebook, une cliché artistique pour Instagram, et une dernière sexy pour Tinder.

À votre tour?

Des stars comme Miley Cyrus, Will Smith ou Arnold Schwarzenegger ont décidé d'y participer. Des marques, mais aussi des musées ou des destinations touristiques s'y sont mis.

Et en Suisse? De Roger Federer à notre présidente de la Confédération, Simonetta Somamaruga, en passant par Lara Gut, Christian Constantin, Marie-Thérèse Porchet née Bertholet et Bastian Baker, aucune personnalité n'a relevé le défi. Alors, on l'a fait pour eux. Découvrez leur #DollyPartonChallenge dans notre galerie.

N'hésitez pas à relever le défi et nous envoyer vos publications, nous les publierons avec les autres.

L. F.