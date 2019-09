Le gratin du tennis s'est réuni jeudi sur le nouveau campus HEAD dans l'espace Hippomène à Genève.

C'était surtout l'occasion de réunir tous les joueurs à la veille des premières rencontres. «Il faut dire que la Laver Cup ne ressemble à aucun autre événement du calendrier ATP, explique Federer, qui en est le co-organisateur. Nous sommes adversaires toute l'année sur les cours. C'est donc une idée géniale de former des équipes et de jouer ensemble le temps d'un week-end.»

L'ambiance de la soirée était des plus festives. Voir Nadal et Federer rigoler ensemble comme deux anciens copains d'école à quelque chose d'unique qui donne à la Laver Cup une image de réunion de classe. «Les médias essayent souvent de créer des histoires comme si certains joueurs se détestaient, dit Rafael Nadal. On prouve le contraire avec ces rencontres sportives. Il y a de la compétition entre Roger et moi, par exemple, mais elle est saine pour l'amour du sport. Rien de plus! On est potes.»

«S'accorder du bon temps»

Contrairement à Roland-Garros ou à Wimbledon, la Laver Cup est un tournoi relax puisque les joueurs forment deux équipes, l'une pour l'Europe et l'autre pour le reste du monde. La victoire est donc celle d'une équipe. Gagnant ou perdant, cela ne compte en rien pour le classement ATP, ni pour la carrière d'un tennisman en particulier. «C'est pour cela que la fête est encore plus belle, reconnaît Björn Borg, l’entraîneur du Team Europe. On bosse sérieusement, on s’entraîne sérieusement, mais on peut aussi s'accorder du bon temps entre potes avant un match. Cela serait impossible dans les compétitions du Grand Chelem.»

Le mot de la fin revient à Roger Federer. Il répond avec un sourire en coin lorsqu'on lui demande si jouer en Suisse change quelque chose à son approche du tennis: «Il y a de la fierté et du plaisir d'être à Genève, c'est certain. J'aime être le local de l'étape, dit le Bâlois. C'est notre troisième Laver Cup après Prague et Chicago. Au début, il y a deux ans, je m'inquiétais de savoir si les spectateurs seraient au rendez-vous et s'ils resteraient toute la journée pour l'ensemble des rencontres. A Genève, je ne me pose pas la question car je sais que Palexpo est un endroit idéal pour nous. Je veux que les spectateurs prennent du plaisir et les joueurs aussi!»

A noter que c'est la grande cantatrice mezzo-soprano italienne Cecilia Bartoli qui a clôturé le gala de cette soirée d'ouverture, peu avant minuit, en interprétant une partie de son répertoire classique dont quelques airs de Rossini. Mais ni Federer ni Nadal ne sont restés aussi tard, compétition oblige.

Henry Arnaud